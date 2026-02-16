Haberler

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Hamile eşinin onu küçük kardeşiyle aldattığını öğrenen adam, kadını havuzda boğmaya çalıştı. Aldatma gerekçesini eşinin her gün işe gidip onunla yeterince vakit geçirmemesi olarak açıklayan genç kadının yaşadığı kabus dolu dakikalar evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Bir adam, hamile eşini evlerinin bahçesindeki havuzda boğmaya çalıştı.
  • Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
  • Kadının ifadesinde, aldatma gerekçesi olarak eşinin kendisiyle yeterince vakit geçirmemesini gösterdiği öne sürüldü.

Hamile eşinin kendisini küçük kardeşiyle aldattığını öğrenen bir adam, genç kadını evlerinin bahçesindeki havuzda boğmaya çalıştı. Dehşet anları evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUDA BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre aldatma gerçeğini öğrenen adam, eşini konuşmak bahanesiyle bahçeye çağırdı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan saldırgan, hamile kadını havuza iterek suyun içinde bastırmaya başladı. Görüntülerde genç kadının çırpınarak kurtulmaya çalıştığı, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldığı görülüyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşadığı korku dolu dakikaların ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ALDATMA GEREKÇESİ BAKIN NEYMİŞ

Genç kadının ifadesinde aldatma gerekçesi olarak eşinin her gün işe gidip kendisiyle yeterince vakit geçirmemesini gösterdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Dünyadan ahlaksiz haber peydahliyor bu site.

