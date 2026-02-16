Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Hamile eşinin kendisini küçük kardeşiyle aldattığını öğrenen bir adam, genç kadını evlerinin bahçesindeki havuzda boğmaya çalıştı. Dehşet anları evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUDA BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre aldatma gerçeğini öğrenen adam, eşini konuşmak bahanesiyle bahçeye çağırdı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan saldırgan, hamile kadını havuza iterek suyun içinde bastırmaya başladı. Görüntülerde genç kadının çırpınarak kurtulmaya çalıştığı, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldığı görülüyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşadığı korku dolu dakikaların ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ALDATMA GEREKÇESİ BAKIN NEYMİŞ

Genç kadının ifadesinde aldatma gerekçesi olarak eşinin her gün işe gidip kendisiyle yeterince vakit geçirmemesini gösterdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.