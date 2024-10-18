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Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı?

Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı?
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Karaisalı, Adana ilinin bir ilçesidir. İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. Peki, Karaisalı, nerede, nereye, hangi ile bağlıdır?

Karaisalı, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır. Karaisalı, nerede, nereye, hangi ile bağlı?

KARAİSALI, NEREDE, NEREYE, HANGİ İLE BAĞLI?

Karaisalı, Adana ilinin bir ilçesidir.

İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır.

TARİHİ MEKÂNLARI

• Karakılıç Mahallesi yakınlarında geçmişi Roma dönemine ait olan Milvan Kalesi

• Altınova Köyü yakınlarındaki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kesiri Han

• Karaisalı'nın 40 km kuzeydoğusundaki Etekli Mahallesi'nde bulunan Keçi Kalesi adıyla anılan, Romalıların yaptığı oldukça yüksek ve etrafında bulunan zindan

• Karaisalı'nın 35 km kuzeydoğusundaki Barakdağı Mahallesi sınırlarında bulunan, Keçi Kalesi ve Barakdağı arasında kalan vadiyi gözetlemek amacıyla Romalıların yaptığı Yanık Kale ve tarihi kalıntılar

• Hacıkırı Mahallesi yakınlarında bulunan yaklaşık 100 m yüksekliğinde, 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Almanlara yaptırılan ve kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Varda (Alman) Köprüsü

• Kızıldağ Yaylası'ndaki Çevlik Kalesi

İlçe merkezinin kuzeydoğusundaki Merkezboztahta mevkiinde Dokuzoluk Mesire Alanı mevcuttur.

Karaisalı'nın 62 mahallesinin 9'u merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 7.146 kişi (%33,7) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 44,1 km uzaklıktaki Etekli'dir. Merkez mahalleleri dışında nüfusu en fazla olan, 874 kişi ile Çukur mahallesidir. İmamoğlu'nun nüfusu 2017 yılında 61 kişi azalmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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