Üye Girişi
Haberler

KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Eylül Cuma günü Kanal D'de izleyiciyi neler bekliyor? 27 Eylül Cuma günü Kanal D'nin yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Gün boyunca hangi programların yayınlanacağı, dizi ve yarışma severler için büyük önem taşıyor. Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesini buradan inceleyerek, hangi yapımların ekrana geleceğine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

27 Eylül Kanal D yayın akışında neler var? Televizyon izleyicileri, günlük yayın akışında bekledikleri dizileri ve yarışma programlarını bulma fırsatını yakalıyor. Özellikle popüler diziler ve heyecan verici yarışmalar, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesini buradan inceleyerek, hangi yapımların ekrana geleceğine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güzel Aşklar Diyarı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Poyraz Karayel

KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?

İlgili Haberler
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 27 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 27 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Poyraz Karayel Arka Sokaklar Soğuk Haber Televizyon Kanal D Kanal D Magazin Yaşam Dizi Dizi

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });