KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?

27 Eylül Kanal D yayın akışında neler var? Televizyon izleyicileri, günlük yayın akışında bekledikleri dizileri ve yarışma programlarını bulma fırsatını yakalıyor. Özellikle popüler diziler ve heyecan verici yarışmalar, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Kanal D'nin bugünkü yayın akışı listesini buradan inceleyerek, hangi yapımların ekrana geleceğine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güzel Aşklar Diyarı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:45 Güneşi Beklerken

04:45 Poyraz Karayel

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