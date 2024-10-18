Kanal 33 ekranları, 1992 yılında yayın hayatına merhaba demiştir. Tuncay ve Turgay Demirtaş kardeşler tarafından kurulan kanal, Mersinliler için pek çok kaliteli programa yer vermiştir. Özellikle Mersin'in yerel halkı için hizmetler sunarak, şehrin gelişmesine ve tanıtılmasına büyük katkı sağlamıştır. Kanal 33 CANLI izle! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne?

KANAL 33 TELEFONDAN TV'DEN NASIL İZLENİR?

Kanal 33, uzun yıllardan beri başarılı bir yayın hayatı sürdüren Mersin'in yerel kanalıdır. 1999 yılında ilk yayın hayatına başlamış ve günümüze kadar aktif bir şekilde televizyon faaliyetlerini yürütmüştür.

Kanal 33'ü telefondan, tabletten TV'den internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

KANAL 33 TÜRKSAT FREKANSI NE?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12729

Sembol Oran ı: 3000

FEC : 5/6

Polarizasyon : V – Dikey

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