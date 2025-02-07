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Kahtalı Mıçe kanser mi? Kahtalı Mıçe hastalığı ne?

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Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ' Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan, Instagram hesabından yayınladığı video ile sevenlerinden dua istedi. Peki, Kahtalı Mıçe kanser mi? Kahtalı Mıçe hastalığı ne?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ' Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan, Instagram hesabından paylaştığı video ile sevenlerinden dua istedi. Aslan, Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz' dedi. Kahtalı Mıçe kanser mi? Kahtalı Mıçe hastalığı ne?

KAHTALI MIÇE KANSER Mİ?

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz yılın mayıs ayınca ' Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığını iddia ederek "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" demişti.

İddiaların ardından Kahtalı Mıçe, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"GIRTLAK KANSERİ DEĞİLİM"

"Beni seven insanlar, öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyiyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım, akrabalarım var ve benim için korkuyorlar"

HASTA YATAĞINDAN DUA İSTEDİ

Ünlü şarkıcı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından video paylaşarak "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz" dedi.

Kahtalı Mıçe kanser mi? Kahtalı Mıçe hastalığı ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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