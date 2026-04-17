Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan saldırıya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Valiliği, olayda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere fail hariç toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise farklı hastanelerde tedavileri sürüyor. Bu öğrencilerden 5’inin yoğun bakımda tedavi altında bulundukları bildirildi.

TÜRKİYE’Yİ SARSAN SALDIRI

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırı, tüm ülkede büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu. Olayın ardından hem güvenlik hem de sağlık ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütürken, yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, bu tür olayların ardından özellikle çocukların ve ailelerin psikolojik destek süreçlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ART ARDA ÖNLEMLER GELDİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından Türkiye genelinde okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Emniyet birimleri ve ilgili kurumlar, benzer olayların yaşanmaması için hem sahada hem de dijital ortamda denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle sosyal medyada yayılan tehdit içerikli paylaşımlara yönelik operasyonlar hız kazanırken, birçok ilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

DİJİTAL TEHDİT VE RADİKALLEŞME GÜNDEMDE

Son günlerde ortaya çıkan olaylar, dijital platformlarda örgütlenen şiddet odaklı grupları da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, gençlerin bu tür yapılardan korunması için ailelerin ve kurumların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI

Kahramanmaraş Valiliği, yaptığı açıklamada kamuoyuna önemli bir uyarıda da bulundu. Açıklamada, “Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için resmi kaynakların takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ÜLKE GENELİNDE HASSASİYET ARTTI

Yaşanan acı olayların ardından toplumda güvenlik ve çocukların korunması konusundaki hassasiyet en üst seviyeye çıkarken, ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı