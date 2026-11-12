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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli aranıyor
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki Doğukent Mahallesi'nde iki kişi bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, bir iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırı anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerine ateş ettiği, diğerinin ise yere düşen boş kovanları topladığı görüldü.

Öte yandan, saldırıda kullanılan aracın olay yerinden uzakta bulunan toprak bir yola bırakıldığı öğrenildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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