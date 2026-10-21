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Kahramanmaraş Afşin'de pancar römorkuna çarpan ekmek aracının sürücüsü ağır yaralandı

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Kahramanmaraş Afşin'de pancar römorkuna çarpan ekmek aracının sürücüsü ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde pancar yüklü traktörün römorkuna ekmek dağıtım aracı arkadan çarptı. Ağır yaralanan ekmek dağıtım aracının sürücüsü, Afşin Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi Afşinbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi istikametinden Erçene yol kavşağına doğru ilerleyen pancar yüklü traktörün römorkuna, aynı yönde seyreden ekmek dağıtım aracı arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan transit sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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