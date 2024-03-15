Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli?
Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Kocaköy Belediye Başkan adayı olan Kadir Berat Özkaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kadir Berat Özkaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KADİR BERAT ÖZKAYA KİMDİR?
Kadir Berat Özkaya, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya öğrencidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.