Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Güncelleme:
Adana'da kavşaktan dönmek için şerit değiştiren motorcuya arkadan gelen bir araç hızla çarptı. Kazan kadın motosikletli yaralanırken, kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.

  • Adana'da bir kadın motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen bir otomobil çarptı.
  • Kadın sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kavşaktan dönmek için şerit değiştiren kadın motosiklet sürücüsüne, arkadan süratle gelen bir otomobil çarptı.

MOTOSİKLETLİYE, OTOMOBİL ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savrulan kadın sürücü yaralandı. Motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün arkasından hızla gelen aracı son anda fark ederek kaçmaya çalıştığı ancak çarpışmadan kurtulamadığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

,Motorlu suçlu sinyal yok birşey yok böyle akıl yok

Haber YorumlarıBirisi:

Araba kullanan şahos doğrudan motorun üzerine sürüyor görmüyormusun. Madem orada dönüş var arabanın 50 km hızla gitmesi gerrkmez mi

Haber YorumlarıFerhat Demirel:

solda dönecekse sola yanaşılıp sinyal verilir

Haber YorumlarıBARBAROS:

Yol daralıyor araba sola kaçmak zorunda kalıyor ama motorcu bunu hesaplamadan arkasına dönmüş ağzını açmış bakıyor. Motorda yapılan aptallık son aptallıktır.

