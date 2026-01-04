Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Adana'da kavşaktan dönmek için şerit değiştiren motorcuya arkadan gelen bir araç hızla çarptı. Kazan kadın motosikletli yaralanırken, kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.
- Adana'da bir kadın motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen bir otomobil çarptı.
- Kadın sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kavşaktan dönmek için şerit değiştiren kadın motosiklet sürücüsüne, arkadan süratle gelen bir otomobil çarptı.
MOTOSİKLETLİYE, OTOMOBİL ÇARPTI
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savrulan kadın sürücü yaralandı. Motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün arkasından hızla gelen aracı son anda fark ederek kaçmaya çalıştığı ancak çarpışmadan kurtulamadığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.