Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları!

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu merak edilmekte ve gündemde yer almakta. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Arama motorlarında Kabine Toplantısının tarihi sorgulatılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı, 16 Ocak'ta, Meclis'in açılış tarihinde gerçekleşti. Ancak, normalde iki haftada bir düzenlenen kabine toplantılarından biri geçtiğimiz hafta yapılmadı. Beştepe'de gerçekleşmesi planlanan yeni Kabine Toplantısı ise 5 Ocak'ta yapılması bekleniyor. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantının detayları, kesinleştikçe haberlerimizde yer alacak. Yeni toplantı tarihi duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir.