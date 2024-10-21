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John Wick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick filmi ne zaman, nerede çekildi?

John Wick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick konusu, özeti ve John Wick oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. John Wick filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick konusu nedir, John Wick oyuncuları kimler ve John Wick özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN WİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir tetikçi olan John Wick, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafya prensi Iosef Tasarov ve adamları evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle eski hayatına geri döner ve düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.


JOHN WİCKFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

John Wick - Keanu Reeves

Winston Scott - Ian McShane

Charon - Lance Reddick

Helen Wick - Bridget Moynahan

Aurelio - John Leguizamo

Viggo Tarasov - Michael Nyqvist

Iosef Tarasov - Alfie Allen

Ms. Perkins - Adrianne Palicki

Avi - Dean Winters

Marcus - Willem Dafoe

Jimmy - Thomas Sadoski

Charlie - David Patrick Kelly

Doktor/The Doctor - Randall Duk Kim

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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