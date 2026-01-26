Haberler

Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade vermek için başvuruda bulundu. Eryiğit, jette yaşananları anlattı.

  • Merve Eryiğit, kadın ticareti yapan ve uyuşturucu temin eden kişilere ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı.
  • Merve Eryiğit, özel jetle Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını ve uçakta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve diğer iş adamlarının bulunduğunu belirtti.
  • Merve Eryiğit, Murat Gülibrahimoğlu ile esrar kullandığını ve Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu ve fuhuş partilerini doğruladı.

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini bildirdi.

Eryiğit, ifadesinde kadın ticareti yapan ve çevresindekilere uyuşturucu temin eden çok sayıda kişiye ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı.

BİR İTİRAFÇI DAHA

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itiraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

O UÇAĞA BİNDİM

Sabah'ta yer alan habere göre; özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Eryiğit, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti. Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa...
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi

Ateş 29 gündür sönmüyor! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa...
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

Onlarca kişiyi taşıyan feribot battı! Cesetleri yan yana dizdiler
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı