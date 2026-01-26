Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini bildirdi.

Eryiğit, ifadesinde kadın ticareti yapan ve çevresindekilere uyuşturucu temin eden çok sayıda kişiye ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı.

BİR İTİRAFÇI DAHA

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itiraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

O UÇAĞA BİNDİM

Sabah'ta yer alan habere göre; özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Eryiğit, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti. Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.