Jandarma, Ağrı Diyadin'de bir araçta 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi



Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında bir araçta 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İpekgeçidi Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.Araçta yapılan aramada 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.İlçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu