İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı – Manavkuyu, Mansuroğlu

14.11.2025 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Manavkuyu Mahallesi 275/7 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Beydağ – Yağcılar

14.11.2025 tarihinde saat 15.15 ile 16.15 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Yağcılar Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecektir.

Bornova – Atatürk

14.11.2025 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Atatürk Mahallesi 793 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bornova – Evka 3

14.11.2025 tarihinde saat 17.10 ile 20.10 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yapılacaktır. Evka 3 Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Buca – Adatepe, Atatürk, Buca Koop, Gaziler, Kuruçeşme, Yaylacık, Yıldız, Yıldızlar, Zafer, 29 Ekim

14.11.2025 tarihinde saat 14.30 ile 18.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi uygulanacaktır. GDZ Elektrik'in planlı çalışması nedeniyle bölgeye su verilememektedir. Gökdere'nin bir kısmı da kesintiden etkilenmektedir.

Çeşme – İsmet İnönü, 16 Eylül

14.11.2025 tarihinde saat 10.45 ile 18.30 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi yapılacaktır. İçme suyu şebekelerinin yenilenmesi kapsamında 3016 Sokak ve çevresinde planlı kesinti uygulanmaktadır.

Dikili – Cumhuriyet

14.11.2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Gaziemir – Atatürk

14.11.2025 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti zorunlu hale gelmiştir.

Karabağlar – İhsan Alyanak, Uzundere

14.11.2025 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında yaklaşık altı saat su kesintisi olacaktır. GDZ Elektrik'in bölgede gerçekleştirdiği planlı elektrik kesintisi nedeniyle pompalar devre dışı kalmış ve su verilememektedir.

Karşıyaka – Bahariye, Bahçelievler

14.11.2025 tarihinde saat 17.05 ile 19.05 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 1868 Sokak No: 9 önündeki branşman arızası nedeniyle hat vanası kapatılmıştır.