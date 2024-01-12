İzmir'de hareketli anlar: Kaptanının rahatsızlandığı yolcu gemisi karaya çarptı
İzmir'de sefer yapan ve kaptanının aniden rahatsızlandığı Konak-Bostanlı vapuru, rotadan çıkarak karaya çarptı.
İzmir'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İZDENİZ'e taşeron hizmet veren Turyol Kooperatifi'ne ait "Mustafa Günay" isimli yolcu gemisinin kaptanı sefer sırasında aniden rahatsızlandı.
İÇERİSİNDE 80 YOLCU VARDI
Rotadan çıkan gemi, Konak İskelesi yakınında sürüklenirken bu sırada karaya çarptı. İçerisindeki 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Hasarın oluştuğu gemide herhangi bir yolcu yaralanmadı.