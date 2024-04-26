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Çöl tozu İzmir'de etkili oldu mu? Çöl tozu ne zaman temizlenecek?

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Son günlerde İzmir'de etkili olan çöl tozu vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu durumun ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. Meteoroloji'nin sarı uyarısı, hava koşullarının potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini gösterir. Çöl tozu İzmir'de etkili oldu mu? Çöl tozu ne zaman temizlenecek?

Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 35 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Çöl tozları, İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerinde, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerinde etkisini yitirecek. Peki, Çöl tozu İzmir'de etkili oldu mu? Çöl tozu ne zaman temizlenecek?

METEOROLOJİ SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İzmir'de Etkili Olan Çöl Tozu Ne Zaman Temizlenecek?

ÇÖL TOZUNUN SAĞLIĞA ZARARI VAR MI?

Çöl tozları, İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerinde, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerinde etkisini yitirecek. Bu süreçte toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

İzmir'de Etkili Olan Çöl Tozu Ne Zaman Temizlenecek?

HANGİ İLLERDE SARI UYARI YAPILDI?

İŞTE SARI UYARI YAPILAN 35 İL;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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