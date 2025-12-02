Haberler

İstiklal Caddesi boks ringine döndü

Güncelleme:
İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavga, caddeyi adeta boks ringine çevirdi.

  • İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında büyük bir kavga yaşandı.
  • Olay sırasında bir kadın yere düştü ve polis tarafları ayırmakta güçlük çekti.
  • Kavganın görüntüleri sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda sakin bir akşam, kısa sürede kaosa dönüştü. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın yerini, kısa sürede büyük bir kavga aldı.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, diğer kişilerin de araya girmesiyle arbede büyüdü.

POLİS DAHİ ARAYA GİREMEDİ

Olay sırasında bir kadın yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, tarafları ayırarak durumu kontrol altına almakta güçlük çekti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEMRE B}:

Ne oluyo ne ölüyü diyen, birde film.seureder gibi tavuk manü isteyen khpe evladısın sen.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
