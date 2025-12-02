İstiklal Caddesi boks ringine döndü

İstanbul Beyoğlu'nda sakin bir akşam, kısa sürede kaosa dönüştü. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın yerini, kısa sürede büyük bir kavga aldı.

İSTİKLAL CADDESİ BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, diğer kişilerin de araya girmesiyle arbede büyüdü.

POLİS DAHİ ARAYA GİREMEDİ

Olay sırasında bir kadın yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, tarafları ayırarak durumu kontrol altına almakta güçlük çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşılan o anlar, kısa sürede gündem oldu.