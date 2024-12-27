Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir? , sorusunun cevabı araştırıldı. Peki İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir?

İSTANBUL'UN BİR SEMTİNİN ADI OLAN "BALAT"IN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

A: Saray

C: Altın

B: Şekerleme

D: Körfez

Cevap: