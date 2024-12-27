İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir? , sorusunun cevabı araştırıldı. Peki İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir?
İSTANBUL'UN BİR SEMTİNİN ADI OLAN "BALAT"IN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?
A: Saray
C: Altın
B: Şekerleme
D: Körfez
Cevap: