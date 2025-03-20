İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi! 20 Mart Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Şişli elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-20 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 20/03/2025 09:00:00 - 20/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-20 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HANIMEFENDİ, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PERİHAN, SIRA CEVİZLER, İSKETE sk bölgelerinde 20/03/2025 09:00:00 - 20/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 20/03/2025 09:00:00 - 20/03/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.