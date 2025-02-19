İstanbul okullar tatil mi 20 ŞUBAT? SON DAKİKA İstanbul'da kar tatili var mı?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 20 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları doğrultusunda, İstanbul Valiliği'nden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 20 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 20 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ancak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü için İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.