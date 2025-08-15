İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ALİBEYKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

