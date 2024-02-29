İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi?

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis hava trafiğini de olumsuz etkilerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındı. İstanbul'daki sisten görüntüler! Yoğun sis ulaşımı etkiledi mi? Seferler iptal mi?

ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLER!