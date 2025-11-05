İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava trafiği adeta felç etti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, megakentte akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu-Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken yer yer trafik durma noktasına geldi.