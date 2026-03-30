Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

İstanbul'da devam eden sağanak yağış, Sarıyer Kemerburgaz Yolu'nda su baskınlarına neden oldu. Kontrolünü kaybeden bir kamyon dere yatağına devrilirken, yolda ilerlemeye çalışan diğer araçlar da su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, Sarıyer Kemerburgaz Yolu'nu göle çevirdi. Yolların sular altında kaldığı bölgede, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon dere yatağına devrildi.

SARIYER'DE ULAŞIM FELÇ OLDU

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan derin su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kemerburgaz Yolu'nda ilerlemeye çalışan araçların su seviyesinin yükselmesiyle güçlükle yol aldığı, bazı binek araçların ise yarıya kadar suya gömüldüğü kameralara yansıdı.

KAMYON DERE YATAĞINA UÇTU

Görüş mesafesinin düştüğü ve zeminin kayganlaştığı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon,dere yatağına devrildi ve yan yattı. Yan yatan kamyonun bir kısmının suya gömüldüğü görülürken, çevredekiler yardıma koştu.

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR DA MAHSUR KALDI

Olay yerinde sadece kamyon değil, bir hafif ticari araç da yükselen sular nedeniyle yolda kaldı. Sürücüsü uzun süre aracı suyun içinden çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Bölgede trafik akışı durma noktasına gelirken, yağmurzedeler uzun süre belediye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi beklendi.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

