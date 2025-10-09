Haberler

İstanbul'da pitbullun sahibine saldırma olayı nedir?

İstanbul'da pitbullun sahibine saldırma olayı nedir?
Güncelleme:
İstanbul'da yaşanan olayda, bir pitbull cinsi köpek sahibine saldırdı. Olayın sebepleri ve sonuçları hakkında henüz net bilgiler bulunmamakla birlikte, olayın detaylarına dair soruşturma devam ediyor. Peki, İstanbul'da pitbullun sahibine saldırma olayı nedir? İşte detaylar...

İstanbul sokaklarında yaşanan bir olay, hayvan sahipleri ve vatandaşlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Ağızlıksız dışarı çıkarılan pitbull cinsi köpeğin sahibine saldırması, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Peki, İstanbul'da pitbullun sahibine saldırma olayı nedir? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA PİTBULLUN SAHİBİNE SALDIRMA OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul'un işlek sokaklarından birinde gerçekleşti. Sahibi tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılan pitbull, aniden saldırıya geçti. Köpeğin saldırısı sırasında genç adamın kolları ciddi şekilde ısırıldı. Yaralı genç, can havliyle "Yardım edin! Biri yardım etsin!" diye bağırdı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntülerde, köpeğin ani ve kontrolsüz hareketleri net bir şekilde görülüyor. Bu durum, pitbull gibi tehlike arz eden köpeklerin ağızlıksız dolaştırılmasının ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SUYLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olay anında çevrede bulunan bir kişi, elindeki suyla köpeğe müdahale etmeye çalıştı. Suyun köpeğin dikkatini dağıtmaya yönelik kullanımı, kısa süreli de olsa saldırının durmasını sağladı. Ancak köpeğin kontrolsüz saldırısı nedeniyle genç adam, ciddi şekilde zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bu tür müdahaleler, vatandaşların anlık tepkileri ile gerçekleşse de uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel yardım çağırmanın daha güvenli olduğunu vurguluyor.

OTOMOBİLE BİNMEK İSTEDİ

Dehşet anlarında genç adam, sokağın köşesinde bekleyen bir otomobile binerek kendisini kurtarmaya çalıştı. Ancak aracın hareket ettiği sırada yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu anlar, saldırının ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
500
