Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okulların tatil edildiğine dair valilik tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Fakat yapılabilecek açıklamalar dahilinde okulların tatil olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gözler valiliğe çevrilmiş durumda. Yaşanan sıcak gelişmeleri Haberler.com üzerinden takip edebilirsiniz.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR YAĞACAK

Akom'dan yapılan açıklamada ise pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.