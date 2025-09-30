İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

İstanbul, sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen depremle sarsıldı. Kentin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında resmi açıklamaları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek bilgileri bekliyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip topladığı verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin detaylarına kolayca ulaşabilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik aktiviteleri 7 gün 24 saat kesintisiz takip ederek topladığı verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca AFAD, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir.

