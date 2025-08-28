Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
İstanbul'da bir kişi, hareket halindeki aracın bagajına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Işıkta duran araca daha sonra binen şahsın bu davranışı şaşkınlıkla izlendi.
İstanbul'da trafikte ilginç bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki aracın bagajına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğunu sürdüren şahıs, aracın ışıklarda durmasının ardından sürpriz bir şekilde otomobilin içine bindi.
NEDEN BÖYLE DAVRANDIĞI BİLİNMİYOR
Şahsın neden böyle bir davranış sergilediği bilinmezken, o anları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede gündem oldu.