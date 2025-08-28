Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba

İstanbul'da bir kişi, hareket halindeki aracın bagajına tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Işıkta duran araca daha sonra binen şahsın bu davranışı şaşkınlıkla izlendi.

İstanbul'da trafikte ilginç bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki aracın bagajına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğunu sürdüren şahıs, aracın ışıklarda durmasının ardından sürpriz bir şekilde otomobilin içine bindi.

NEDEN BÖYLE DAVRANDIĞI BİLİNMİYOR

Şahsın neden böyle bir davranış sergilediği bilinmezken, o anları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede gündem oldu.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

bu ülkede 1 tane akıllı adam yok en akıllısı dönerek öldü

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıo:

Vidyoyu izledim. Yabancı birisinin arabası değilmiş. Ancak yinede tehlikelidir bu. Lütfen kimse denemesin böyle şeyleri. Hepinizi gözlerinizden öpmüşem Türk Kardeşlerim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

sanaici ustalar anladı işi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
