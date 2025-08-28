Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba

İstanbul'da trafikte ilginç bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki aracın bagajına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğunu sürdüren şahıs, aracın ışıklarda durmasının ardından sürpriz bir şekilde otomobilin içine bindi.

NEDEN BÖYLE DAVRANDIĞI BİLİNMİYOR

Şahsın neden böyle bir davranış sergilediği bilinmezken, o anları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de kısa sürede gündem oldu.