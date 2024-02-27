İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı olan İsmet Ölmez hakkında merak edilenler. Ölmez'in yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hakkari Belediye Başkan adayı ise İsmet Ölmez oldu. Vatandaşlar, İsmet Ölmez'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayıİsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
İSMET ÖLMEZ KİMDİR?
- 1961 yılında Hakkari, Çukurca'da dünyaya geldi.
- İş insanı olan Ölmez, aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.
- Evli ve on bir çocuk babası olan İsmet Ölmez, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'yi Hakkari'de temsil edecek.