İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hakkari Belediye Başkan adayı ise İsmet Ölmez oldu. Vatandaşlar, İsmet Ölmez'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayıİsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?

İSMET ÖLMEZ KİMDİR?