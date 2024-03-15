İsmail Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan kaç yaşında, nereli?
İsmail Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Hazro Belediye Başkan adayı olan İsmail Eraslan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İsmail Eraslan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İsmail Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İSMAİL ERASLAN KİMDİR?
İsmail Eraslan, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Hazro Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan esnaftır üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.