Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir?

Islahat Fermanı'nın ne zaman ve hangi padişah döneminde ilan edildiği merak ediliyor. Bu ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nun reform hareketleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Detaylar haberimizde...

ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR?

Islahat Fermanı, Sultan Abdülmecid döneminde, 1839 yılında ilan edilmiştir.

ISLAHAT FERMANI NEDİR?

Bu ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyal, ekonomik ve hukuki reformlar yapmayı amaçlayan bir dizi düzenlemeyi içeriyordu. Islahat Fermanı, özellikle azınlıkların haklarını güvence altına almayı ve Osmanlı'daki modernleşme sürecini ilerletmeyi hedeflemiştir.

ISLAHAT FERMANI MADDELERİ NELERDİR?