İskoçya Başbakanı görevinden istifa mı etti? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf kimdir?

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle görevinden istifa etti. Peki, İskoçya Başbakanı görevinden istifa mı etti? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf kimdir?

İSKOÇYA BAŞBAKANI HAMZA YUSUF İSTİFA MI ETTİ?

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

HAMZA YUSUF MÜSLÜMAN MI?

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.