İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir ve güncel baraj doluluk oranı sık sık araştırılıyor. İstanbul'daki baraj doluluk oranı nedir? Detaylar haberimizdedir...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İski verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 49.86 olarak ölçüldü. Bu istatistik, son 10 yılın en düşük 3. doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

ÖMERLİ %50,75

DARLIK %54,29

ELMALI %58.33

TERKOS %63,85

ALİBEYKÖY %16.26

BÜYÜKÇEKMECE %48.59

SAZLIDERE %51.76

ISTRANCALAR %29.02

KAZANDERE %16.81

PAPUÇDERE %29,08

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