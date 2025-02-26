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İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında, nereli?

İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında, nereli?
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İpek Kıraç hakkında merak edilenler araştırılıyor. İpek Kıraç'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar merak ediliyor. İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı aratılıyor.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan İpek Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Peki, İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte İpek Kıraç'ın hayatı, eğitimi ve kariyeri hakkında detaylar…

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk iş insanıdır. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İpek Kıraç, dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı'nı kurdu. Suna Kıraç ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç'ın ismini taşıyan "Suna'nın Kızları" adında bir eğitim inisiyatifini başlattı.

Suna'nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan İpek Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor. Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı 'Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi' listesinde $2,6 Milyar Dolarlık serveti ile 4. sırada yer almaktadır ve Türkiye'nin en zengin kadınıdır.

İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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