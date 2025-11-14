Haberler

Instagram çöktü mü? 14 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 14 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platformda bazı teknik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, paylaşımlara erişim sorunları ve sayfa yenileme problemleri, kullanıcılar arasında kısa süreli bir şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada geniş çapta tartışmalara konu oldu.

14 Kasım Cuma sabahı Instagram'da kullanıcılar, platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması ile paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kullanıcılar yaşadıkları problemi paylaşımlarla dile getirirken, sorunun kaynağı ve kapsamı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

14 Kasım Cuma sabahı Instagram kullanıcıları, platforma erişimde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi sorunlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

Instagram çöktü mü? 14 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan sorun tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmıyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram çöktü mü? 14 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Umay:

Kripto para ticaretiyle uğraşıyordum ve kendi başıma çözmeye çalışırken para kaybediyordum. Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda her şey değişti. Stratejileri ve rehberliği sayesinde kısa sürede 629.000 dolardan fazla para kazanmama yardımcı oldu. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ona Telegram'daki "Nildatrading" hesabından ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.