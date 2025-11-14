Instagram çöktü mü? 14 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

14 Kasım Cuma sabahı Instagram'da kullanıcılar, platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması ile paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Kullanıcılar yaşadıkları problemi paylaşımlarla dile getirirken, sorunun kaynağı ve kapsamı merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

14 Kasım Cuma sabahı Instagram kullanıcıları, platforma erişimde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi sorunlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan sorun tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmıyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.