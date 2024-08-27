İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK?
İnisiyatif kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı nedir? Türk Dil Kurumu (TDK)'ye göre 'inisiyatif' kelimesinin doğru yazılışı ve anlamı araştırılıyor. Birçok kişi inisiyatif kelimesinin nasıl yazıldığını merak ediyor. Peki, İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İşte detaylar!
İnisiyatif nasıl yazılır? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İnisiyatif ne anlama geliyor birçok kişi tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre inisiyatif nasıl yazılır? "İnisiyatif," bir işin veya durumu başlatma, yönlendirme veya sürdürme konusunda kişisel sorumluluk ve karar verme yetkisini ifade ediyor. Peki, İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Detaylar haberimizde...
İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?
"İnisiyatif" kelimesi doğru yazımıyla "inisiyatif" şeklindedir.
İnisiyatif (doğru)
İnsiyatif (yanlış)