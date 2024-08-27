İnisiyatif nasıl yazılır? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İnisiyatif ne anlama geliyor birçok kişi tarafından araştırılıyor. TDK'ye göre inisiyatif nasıl yazılır? "İnisiyatif," bir işin veya durumu başlatma, yönlendirme veya sürdürme konusunda kişisel sorumluluk ve karar verme yetkisini ifade ediyor. Peki, İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Detaylar haberimizde...

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

"İnisiyatif" kelimesi doğru yazımıyla "inisiyatif" şeklindedir.

İnisiyatif (doğru)

İnsiyatif (yanlış)

İNİSİYATİF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, "inisiyatif" kelimesi, "bir işin veya durumun başlatılması veya yönlendirilmesi konusunda alınan kişisel sorumluluk ve karar verme yetkisi" anlamına gelir. Yani, bir konuda liderlik yapma, girişimci olma veya başkalarına öncülük etme yeteneğini ifade eder.