İngiltere'de sigara satışı yasaklandı mı? İngiltere'de sigara yasağı başlıyor

İngiltere'de sigara yasağı! İngiltere hükümeti tarihi bir karara imza atarak "sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, bazı yaş gruplarına sigara satışını yasakladı. Peki, İngiltere'de sigara yasak mı? İşte, İngiltere'de sigara yasağına ilişkin bilgiler...

İNGİLTERE'DE SİGARA YASAĞI

İngiltere parlamentosu, yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan bir tasarıyı onayladı. 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanacak. Bu yıl 15 yaşına giren çocuklar hayatları boyunca sigara alamayacaklar.

Yasa, sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayatın kurtarılacağı ve sağlık sistemine olan baskının azalacağını belirtti.

Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor. Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu. Atkins, "Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz" dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak. Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi de amaçlıyor. Buna göre, aromalar, paketlemeler ve satış üzerine de yeni kısıtlamalar getiriliyor. Yapılan araştırmalar yasak olmasına rağmen 18 yaşın altındaki beş çocuktan birinin elektronik sigara denediğini gösteriyor. Son üç yılda e-sigarayı denemiş çocukların sayısı da üçe katlanmış durumda.