Indomie hangi ülkenin? Indomie boykot listesinde var mı, israil malı mı? Indomie nerede üretiliyor?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Indomie markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Özellikle uzak doğu ve K-Pop kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin sıklıkla tercih ettiği gıdalar arasında noodle geliyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Indomie hangi ülkenin? Indomie boykot listesinde var mı, israil malı mı? Indomie nerede üretiliyor? Indomie boykot mu? İşte, detaylar…

INDOMIE HANGİ ÜLKENİN?

Indomie, Endonezya merkezli Indofood şirketi tarafından üretilen bir hazır erişte markasıdır. Temelleri 1972'de atılan marka dünya çapında 60'ı aşkın ülkeye ihraç edilmektedir. Markanın İsrail ile bir bağlantısı bulunmamaktadır ve Indomie boykot listesinde yer almamaktadır.

Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar noodle'ın çok da sağlıklı bir besin olmadığını gösterdi. Güney Kore'de 11 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketenlerde metabolik sendrom'a yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.