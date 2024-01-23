İnci Taneleri Necmi kim? İnci Taneleri Necmi gerçekte kim?

İnci Taneleri'nin setinden kareler yayınlandı! Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin fragmanları gündem yaratmaya devam ediyor. Peki, İnci Taneleri Necmi kim? İnci Taneleri Necmi gerçekte kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ NECMİ KİM?

İnci Taneleri Necmi karakterini Onur Akbay canlandırıyor.

ONUR AKBAY KİMDİR?

Doğum: 1990 (34 yıl yaşında), Diyarbakır, Türkiye

1990 yılında Diyarbakır'da doğdu. Eğitimini Çukurova Üniversitesinde tamamladı. 2016-2019 arası Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Bertan Uçar gibi isimlerle birlikte yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cihat Sarsılmaz karakterini canlandırdı. 2020'den itibaren Sokağın Çocukları dizisinde Onur rolünde oynadı.