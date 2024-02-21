Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman?

Güncelleme:

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin yayın günü ve saati merak konusu oldu. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün performansıyla büyük ilgi topladı. İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve daha birçok isim bulunuyor. Dizinin konusu, edebiyat hocası olan Azem'in hayatının bir gecede değişmesi ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelme çabasını konu alıyor.

İnci Taneleri adlı dizi hakkında yayın günü ve kanalı bilgiler, hakkında merak edilen detayları inceliyoruz. İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar..

İNCİ TANELERİ HANGİ KANALDA?

İnci Taneleri dizisi her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanmaktadır.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI KİMLER?

İnci Taneleri oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi yer almaktadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İnci Taneleri Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

21-22 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne? Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada yolculuk yapmak ne demek? Rüyada otobüsle yolculuk yapmak ne anlama gelir? İnci Taneleri günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Rüyada yengeç görmek ne anlama gelir? Rüyada yengeç ısırması, rüyada yengeç yemek, rüyada yengeç öldürmek ne demek? Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? Rüyada telefonla konuşmak, rüyada telefonla konuştuğunu görmek, rüyada telefonda kavga etmek neye işaret eder? Zencefilin faydaları ve zararları nelerdir? Zencefil hangi yemeklerde kullanılır? Zencefil mideye dokunur mu? Zencefil nasıl bir bitkidir? Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neyden yapılır, nasıl yapılır? Kefir gaz yapıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Urfa stadyumu kaç kişilik? Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu kapasitesi ne kadar? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title