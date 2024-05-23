İnci Taneleri CANLI izle! 23 Mayıs Nisan İnci Taneleri 16. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! #128250

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki!

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem, Piraye ile aile olma yolunda ilerlerken Dilber, eski kocası ile ilgili can sıkan durumlar yaşar!

Azem, yavaş yavaş Piraye ve kızı ile ilgili kararını vermek üzeredir. Bu uğurda onlardan sakladığı hayatını açma noktasına kadar gelir. Bu sırada Dileber, eski eşinin aynı otele yerleşmesinden solayı sıkıntılıdır. Bunu durumu kendi çözemeyeceğini bildiğinden Azem'den yardım ister.

İnci Taneleri yeni bölümleriyle perşembe akşamı 20.00

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Dilber'e kendisini onun yanında ait olması gerektiği yerdeymiş gibi hissetmediğini söyler. Dilber'se Azem'e kendisini derinlerde bir yerde sevdiğini söyler. İki farklı hayatı yaşamaktan çok yorulan Azem, artık Piraye ile Dilber arasında kalmak istemez. Piraye bir sürpriz yapar ve Dilber'i görmeye müzikhole gelir. Piraye'yi karşısında gören Dilber ve Azem şaşkınlıklarını gizleyemezler!

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KANAL D CANLI HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.