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İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok?

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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünü ekranda göremeyenler İnci Taneleri yeni bölüm yok mu merak etti. Peki, İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok?

İNCİ TANELERİ BU HAFTA YOK MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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