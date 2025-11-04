Haberler

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

  • Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
  • Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, 'rüşvet' ve 'suç gelirlerini aklama' suçlarından şüpheliler olarak ifade vermeleri bekleniyor.
  • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklandı ve 'suç örgütü yöneticisi olmak' gibi çeşitli suçlardan soruşturma altında.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN OĞLU VE BABASI HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazıldı. İfadeleri alınan İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika

title
