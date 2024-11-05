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İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?

İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?
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İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Peki, İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?

Savcılık, İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi?

İLYAS SALMAN'A NEDEN HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ?

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan 'Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum' başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ederken müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman'ın cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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