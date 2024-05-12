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Ilgaz savcı öldü mü? Yargı son bölümde ne oldu? Yargı dizisi ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?

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Son bölümde yaşananlarla izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Yargı' dizisinde, Ilgaz Savcı'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylı bilgi almak ve son bölümde yaşananları öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı final yapacağını duyurmuştu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı dizi için geri sayım başladı. 93. Bölümde Ilgaz Savcının kaçırılması izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı. Peki, Ilgaz savcı öldü mü? Yargı son bölümde ne oldu?

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ilgaz'ın kayıp olması ve bunun nedeninin de Yeliz olduğu düşüncesi Ceylin'i delirtir. Sorgu odasındaki Yeliz'in boğazına sarılan Ceylin, Ilgaz'ın yerinin söylemesi için onu zorlar. Bu sırada Ilgaz, tetikçi Nevzat'ın elinde son yolculuğuna uğurlanmak için acı bir bekleyişin içine giriyor. Erenler ise, Ilgaz'ın tutulduğu yeri tespit edip operasyon düzenliyorlar. Ceylin'in de bulunduğu operasyonda herkesi şoke edeni bir durum ile karşı karşıya kalınıyor.

Ilgaz savcı öldü mü? Yargı son bölümde ne oldu?

Ilgaz savcı öldü mü? Yargı son bölümde ne oldu?

Ilgaz savcı öldü mü? Yargı son bölümde ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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