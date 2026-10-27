Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Iğdır’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, metamfetamin ve esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Ekim 2026 tarihinde Söğütlü Mahallesi’nde araştırma yapıldı. Yapılan inceleme ve teknik takip sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri satış amacıyla sakladıkları kümeste yapılan aramada, 5 parça hâlinde toplam 15,38 gram metamfetamin ile 1 parça hâlinde 1,37 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli M.C.Ş. (2007 doğumlu) ile adli süreçteki çocuklar E.V. (2008 doğumlu) ve M.S.B. (2009 doğumlu) gözaltına alındı. Haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, 26 Ekim 2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu