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Iğdır’da boşanma aşamasındaki eşine fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı, ayrıca hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

23 Kasım 2026 tarihinde Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 24 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile kadınların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu