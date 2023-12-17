Hülagü Han, İlhanlı Hanedanı'nın kurucusudur ve Cengiz Han'ın soyundan gelen önemli bir liderdir. Peki, Hülagü han Türk mü? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! İşte detaylar…

HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ?

Hülagü Han, Cengiz Han'ın torunu olarak, Cengiz Han'ın oğlu Tolui'nin oğludur. Doğu Asya'da doğan Hülagü Han, Moğol İmparatorluğu'nun önemli liderlerinden biri olarak bilinir. Hülagü Han, kardeşi Kubilay Han gibi Moğol İmparatorluğu'nun Çin bölgesinde değil, Batı'da etkili olmuştur.

CENGİZ HAN'IN TORUNU HÜLAGÜ HAN KİMDİR?

Hülagü Han, Batı Asya'da önemli fetihlere imza atmış ve İslam dünyasını etkilemiştir. Özellikle Abbâsî Halifeliği'nin başkenti olan Bağdat'ı fethederek 1258 yılında bu şehri ele geçirmiştir. Bu tarihi olay, Bağdat'ın yıkılmasıyla sonuçlanan ve İslam tarihinde önemli bir dönem olan "Bağdat'ın Fethi" olarak bilinir.

Hülagü Han, İlhanlı Hanedanı'nı kurarak Orta Asya'dan Orta Doğu'ya geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmuştur. Onun soyundan gelen hükümdarlar, İran'da ve çevresinde büyük bir imparatorluk yönetmişlerdir. Hülagü Han'ın hayatı ve liderliği, Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesi ve Batı Asya'da etkili olması açısından önemli bir yer tutar.