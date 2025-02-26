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Hizmet dökümünde "S" harfi ne anlama gelir? Sahte sigortalılık nedir?

Hizmet dökümünde
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Hizmet dökümünde yer alan "S" harfi, genellikle sigortalı olarak çalışılan günleri ifade eder. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen hizmet dökümünde, her harf belirli bir sigorta türünü veya çalışma statüsünü gösterir.

Hizmet dökümünde "S" harfi, sigortalı olarak çalışılan günleri ifade eder. Bu, kişinin 4A (SSK) kapsamında prim ödenen günleri gösterdiği anlamına gelir. Yani, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen ve prim ödemesi yapılan süreleri simgeler. Bu harf, hizmet sürenizi ve emeklilik hesaplamalarınızı yaparken dikkate alınması gereken önemli bir detaydır. Peki, Hizmet dökümünde "S" ne anlama gelir? İşte detaylar...

HİZMET DÖKÜMÜNDE ''S'' HARFİ NE ANLAMA GELİR?

SGK'nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle 'S' harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

'K' harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.

'Ş' harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.

'S' harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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